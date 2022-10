Bro mellem Krim og Rusland åbner delvist efter eksplosion

Krims guvernør, Sergej Aksjonov, skriver på sociale medier, at køretøjer med tung last må vente med at krydse broen og i stedet sejle med færge.

Guvernøren tilføjer ifølge AFP, at biler og busser skal igennem en ”fuld inspektion”, hvis de vil krydse broen.

De nærmere omstændigheder om eksplosionen lørdag morgen er endnu ikke fastslået.

Rusland har meddelt, at det var en lastbil med sprængstof, der eksploderede. Tre mennesker døde.

Eksperter siger dog, at eksplosionen kan have været forårsaget af et missil.