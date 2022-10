Dansk ambassadør til Iran har været til samtale efter knivangreb

Det fremgår af en udtalelse på det iranske udenrigsministeriums hjemmeside.

Begge kritiserer dansk politis indsats.

Ifølge Nadipour var angrebsmanden intimiderende. Desuden forsøgte han at ødelægge biler, der stod parkeret på ambassadens p-plads.

- Trods officielle advarsler udstedt tidligere ankom dansk politi desværre meget forsinket til stedet, lyder det i en udtalelse.

Det fremgår samtidig, at den iranske udenrigsminister ”skarpt kritiserer” den manglende sikkerhed omkring ambassadøren og ambassaden.

- Det er beklageligt, at der kan ske sådan et angreb i Europas hjerte, imod en kvinde og en ambassadør som har diplomatisk immunitet, og at politiet ikke dukkede op i tide, lyder det.