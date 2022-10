Dansk ambassadør til Iran er blevet kaldt til samtale efter knivangreb

- Det er beklageligt, at der kan ske sådan et angreb i Europas hjerte, imod en kvinde og en ambassadør som har diplomatisk immunitet, og at politiet ikke dukkede op i tide, lyder det.

Hændelsen har ført til, at Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har skærpet sikkerheden omkring ambassaden.

Det forventes, at den 32-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør lørdag. Tidspunktet er ukendt.