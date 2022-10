DNIPRO/ZAPORIZJZJA

Den var ventet. Vladimir Putins vrede og skamløse hævn. Ikke kun over de seneste ugers tæt på endeløse nederlag og pinlige retræte på slagmarken. Men i særdeleshed over angrebet på Kertj-broen ved Krimhalvøen tidligt lørdag, da en voldsom eksplosion fik kørebanerne i broens ene side til at kollapse, og en togstamme med brændstof brød i brand.