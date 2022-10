Erdogan beroliger Finland om Nato-medlemskab

Dermed er det største problem formentlig - og måske ikke overraskende - Sverige.

Tyrkiet har fra begyndelsen været mest kritisk over for den svenske behandling af Det Kurdiske Arbejderparti (PPK). PKK er på både EU’s, USA’s og Tyrkiets terrorliste.

I aftalen fra Nato-topmødet i Madrid mellem Tyrkiet, Finland og Sverige forpligter de to nordiske lande sig til at støtte Tyrkiet over for « trusler mod Tyrkiets nationale sikkerhed ». Og man bekræfter, at PKK betegnes som en « terrororganisation ».

De to nordiske lande har også forpligtet sig til « hurtigt » og « grundigt » at handle på ønsker om udlevering af personer til Tyrkiet, som Tyrkiet mistænker for terror.

Den aftale står ved magt, sagde Sveriges fungerende statsminister, Magdalena Andersson, torsdag.

- Vi har lavet en aftale efter Nato-topmødet i Madrid, og vi arbejder i overensstemmelse med den. Og det vil jeg selvfølgelig sige til Erdogan, sagde Magdalena Andersson torsdag før mødet med Erdogan.

Finland og Sverige søgte optagelse i Nato, efter at Rusland i februar invaderede Ukraine. Ansøgningerne blev formelt sendt i maj, men derefter blokerede Tyrkiet for optagelsen.

På Nato-topmødet i juni lykkedes det dog at indgå en aftale, så Tyrkiet fjernede sit veto.

Nu venter Sverige og Finland på den formelle godkendelse fra parlamenterne i alle 30 Nato-lande.

Sanna Marin håber, at problemerne mellem Tyrkiet og Sverige bliver løst.

- Det er vigtigt, at Finland og Sverige kommer med i Nato på samme tid. For det er et spørgsmål om sikkerheden i hele Nordeuropa, siger Sanna Marin.