Tilskuer har mistet livet efter uroligheder i argentinsk kamp

Politiet brugte tåregas og gummikugler for at stoppe tumulten, og mange tilskuere søgte tilflugt på banen.

Kampen blev afbrudt efter bare ni minutters spil.

- Det påvirkede os alle på banen. Man kunne ikke trække vejret. Situationen kom ud af kontrol, og der var ingen garanti for sikkerhed, begrundede dommer Hernan Mastrangelo efterfølgende ifølge AFP.

Efterfølgende bekræftede myndigheder, at en tilskuer var død af hjertestop.

Adskillige fans, herunder mange børn, måtte bæres ud af stadion efter at have været udsat for tåregas.