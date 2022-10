Amerikansk militær har dræbt Islamisk Stat-leder og andre medlemmer i to angreb i Syrien

Det er kommandocentralens foreløbige vurdering, at ingen civile eller amerikanske soldater har mistet livet i angrebet.

Meldingen om de to dræbte IS-medlemmer kommer, få timer efter at Centcom oplyste, at et andet højtstående IS-medlem, Rakkan Wahid al-Shammri, blev dræbt i et angreb i Syrien torsdag før daggry.

- Ved et helikopterangreb før daggry mod et mål i en regeringskontrolleret landsby i det nordøstlige Syrien blev Wahid al-Shammri fra IS dræbt, oplyser det amerikanske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.