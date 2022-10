Amerikansk militær dræbte IS-leder i Syrien

- Ved et helikopterangreb før daggry mod et mål i en regeringskontrolleret landsby i det nordøstlige Syrien blev Wahid al-Shammri fra Islamisk Stat dræbt, oplyser det amerikanske militær, som siger, at den dræbte varetog funktioner med smugling af våben og krigere.

- En af Shammris partnere blev såret, og to andre blev tilbageholdt af amerikanske soldater, hedder det.

Ingen amerikanske soldater blev såret eller dræbt ved operationen, og ingen civile kom noget til, oplyser den amerikanske centrale kommando.