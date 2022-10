Et vidne siger til tv-kanalen Kom Chad Leuk, at de ansatte låste dørene, da de så gerningsmanden nærme sig med et håndvåben. Han skal have skudt sig ind gennem døren.

Det amerikanske nyhedsbureau AP har talt med en embedsmand i regionen, der fortæller, at ud over børnene, er to ansatte og en betjent identificeret blandt de dræbte.

Gerningsmanden brugte både en pistol, et haglgevær og en kniv ved angrebet, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Indtil videre har politiet oplyst, at manden var betjent indtil sidste år, hvor han blev fyret. Han blevet fyret af ”narkorelaterede årsager”, oplyser politiet.

Umiddelbart efter angrebet på dagsinstitutionen indledte myndighederne en menneskejagt på gerningsmanden. Alle myndigheder blev efterfølgende sat ind i jagten.