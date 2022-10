Ifølge politiet har gerningsmanden efter angrebet på dagsinstitutionen taget livet af sig selv, sin hustru og sit barn.

Det er uklart, under hvilke omstændigheder han har taget livet af sin familie.

12 personer er såret i forbindelse med eksbetjentens angreb.

Det amerikanske nyhedsbureau AP har talt med en embedsmand i regionen, der fortæller, at ud over børnene, er to ansatte og en betjent identificeret blandt de dræbte.

Gerningsmanden har benyttet både skydevåben og kniv i angrebet, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.