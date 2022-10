Sydney slår alle regnrekorder med tre måneder tilbage af året

Sydney har haft et ualmindeligt vådt år indtil videre.

Faktisk har der ikke været noget år, hvor der er faldet mere regn, i de 164 år der har været opgørelser over den slags i den australske storby.

Sydney har for første gang oplevet over 2200 millimeter regn på et år, og der mangler vel at mærke stadig tre måneder af året. Mere præcist var der torsdag eftermiddag lokal tid faldet 2213 millimeter regn siden starten af året.