Ibrahim Traore er officielt Burkina Fasos leder efter kup

Ibrahim Traore er officielt udnævnt som Burkina Fasos præsident efter et militærkup, skriver nyhedsbureauet AFP. På mindre end ni måneder har der været to kup i det vestafrikanske land.

Ibrahim Traore er kaptajn i landets hær.

I weekenden blev landet ramt af uro, da den nu tidligere militærleder Paul-Henri Sandaogo Damiba gik med til at træde tilbage. Hans endelige tilbagetrædelse kom, to dage efter at han blev kuppet af Ibrahim Traore.