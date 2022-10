Putin underskriver lov om annektering af ukrainske regioner

Onsdag anerkendte en embedsmand, Kirill Stremousov, fra den russiske ledelse i Kherson over for det russiske nyhedsbureau Tass, at ukrainerne var rykket tættere på hovedbyen Kherson.

Byen ligger i det sydlige Ukraine ved floden Dnipros udløb i Sortehavet.

Men ifølge Stremousov har de russiske styrker bremset den ukrainske fremrykning mod Kherson.