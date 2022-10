Navalnyj vil genåbne kontorer og kalder til kamp mod Putin

En anden af Navalnyjs allierede, Leonid Volkov, siger, at Vladimir Putins dekret om at mobilisere yderligere 300.000 kampdygtige mænd ”har bragt lidelse til hver eneste russiske familie”.

Aleksej Navalvyj sidder for tiden i fængsel. Ifølge flere medier er det i et højsikret fængsel i Vladimir-regionen, hvis grænse ligger omkring 65 kilometer fra det central Moskva.

Både Volkov og Zjdanov lever i eksil, og det står derfor ikke helt klart, hvem der skal stå for at genåbne kontoret og sørge for, at organisationen kan fortsætte sit arbejde.

De to er dog enige om, at FBK med sin tilbagevenden vil arbejde for dem, som går imod Ruslands krig i Ukraine.

Volkov siger desuden, at ”kampen kan tage mange former”, for eksempel at give juridisk støtte til dem, som måtte have brug for det.