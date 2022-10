Ukraine melder om markante fremskridt på flere fronter

Videoen er fra landsbyen Davydiv Brid i Kherson.

I løbet af mandagen overtog ukrainske styrker en række byer langs floden Dnepr. Det bekræftede både ukrainske embedsmænd og en lokal russiskstøttet leder.

Østpå har ukrainske styrker udvidet en offensiv efter at have overtaget byen Lyman i det nordlige Donetsk. Lyman var en vigtig russisk bastion.

Russiske styrker i både Donetsk- og Kherson-regionerne er dermed i de seneste dage blevet tvunget til at trække sig tilbage fra visse områder. De lader til at have problemer med at forsvare sig mod en ukrainsk hær, der i stigende grad kæmper med vestligt udstyr.

- I nogle områder af frontlinjen var det muligt at udvide det område, som vi kontrollerer, med mellem 10 og 20 kilometer, udtaler den ukrainske hærs sydlige kommando onsdag.