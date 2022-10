Samtidig gik der angiveligt flere timer, før militæret og myndighederne forklarede, hvad der var sket.

Det sydkoreanske militær oplyser videre, at missilerne er en reaktion på den seneste missilaffyring fra Nordkorea.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag morgen lokal tid affyrede Nordkorea et ballistisk missil, der fløj over japansk territorie for første gang i over fem år og tvang indbyggerne i to præfekturer til at søge dækning.

USA’s præsident, Joe Biden, og den japanske premierminister, Fumio Kishida, har fordømt den nordkoreanske missilaffyring i stærke vendinger. EU har kaldt testen ”hensynsløs og en bevidst provokerende handling”.

FN’s generalsekretær, António Guterres, har ligeledes fordømt affyringen, som han mener er en krænkelse af Sikkerhedsrådets resolutioner.