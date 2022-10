Panikslagne russere kæmper for at undgå krig i Ukraine

Menneskeretsadvokaten Pavel Tsjikov siger, at han og hans team mandag rådgav 10.000 til, hvordan man kan undgå at blive indkaldt. Det skete ved webinarer. På to uger har de fået tredoblet antallet af følgere på det sociale medie Telegram til over 466.000.

Dmitrij Lutsenko, som er med i en rådgivningsgruppe for unge, siger, at man kan undgå at blive indkaldt ved at gemme sig og lade være med skrive under på en indkaldelsesordre.

- Straffen for ikke at tage af sted er kun en lille bøde, siger han.

Advokaten Alexei Tabalov siger på Facebook, at unge og kvinder beder om hjælp langt hyppigere end ældre mænd, som i højere grad er fatalistiske og lydige i forhold til myndighederne.

Han siger, at han får lyst til at skrige, når han ser mænd stille sig tålmodigt op i køer og vente på at blive sendt afsted.

- De venter og venter. Hvad venter de på?