15 dræbt og 21 såret i fængsel i Ecuador

Mindst 15 er blevet dræbt, og 21 andre er blevet såret under uroligheder i et af Ecuadors fængsler.

Det oplyser embedsmænd i det sydamerikanske land.

Organisationen SNAI, som driver Ecuadors overfyldte fængsler, der huser omkring 35.000 fanger, siger, at taktiske enheder fortsætter operationer for at vinde kontrol over fængslet i den sydlige by Latacunga.