USA erklærer sig klar til at forsvare Japan efter missilalarm

USA anser Nordkoreas affyring af et ballistisk missil over japansk territorie tirsdag for at være både ”farlig og hensynsløs”.

Det siger Adrienne Watson, som er talskvinde for Det Hvide Hus’ nationale sikkerhedsråd, i en meddelelse.

Hun understreger, at USA står fast på et løfte om at ville forsvare Sydkorea og Japan. USA er dog fortsat åben over for forhandlinger med Nordkoreas regering.