Musks fredstanker ender i Twitter-krig med Zelenskyj

Musk foreslår nye folkeafstemninger under FN-opsyn i de fire annekterede ukrainske regioner, at den annekterede Krim-halvø indlemmes i Rusland, en sikker vandforsyning til Krim og et neutralt Ukraine.

I en afstemning på det sociale medie kan brugere nu forholde sig til, om de synes, at planen er en god idé.

Uanset afstemningens udfald er Musk overbevist om, at hans tanker ret let kan blive til virkelighed.

- Det her bliver højst sandsynligt udfaldet til sidst - det er blot et spørgsmål om, hvor mange der dør inden da, skriver han på Twitter.