32 børn er blandt de dræbte i stadiontragedie i Indonesien

Mindst 32 børn døde i en stadiontragedie, der lørdag fandt sted i Indonesien, oplyser en indonesisk embedsmand mandag.

I alt 125 mennesker mistede livet lørdag aften, efter at politibetjente affyrede tåregas på et fyldt stadion i byen Malang for at sætte en stopper for en baneinvasion.

Ifølge politiet blev mange kvalt eller trampet ihjel.