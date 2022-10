Underhuset i det russiske parlament, Dumaen, har mandag godkendt, at fire ukrainske regioner indlemmes i Rusland.

Over 400 parlamentarikere stemte alle for, at de fire regioner nu er en del af Rusland. Ikke ét eneste medlem stemte imod.

Resultatet var på forhånd ventet, idet præsident Vladimir Putins parti sidder tungt på magten i parlamentet.