03/10/2022 KL. 19:20

Nyt militærkup i Burkina Faso kan øge Putins fodfæste i Afrika

Et militærkup i Burkina Faso er det seneste i en stor stime af kup i Vestafrika, som Rusland har udnyttet til at øge sin indflydelse i regionen. Uroen kan blive en sikkerhedstrussel for Danmark, advarer minister for udviklingssamarbejde, Flemming Møller Mortensen.