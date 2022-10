Kolera er vendt tilbage til sårbare Haiti og dræbt mindst syv

I kølvandet på det voldsomme jordskælv i januar 2010 menes sygdommen at være blevet spredt i Haiti via landets største flod fra en FN-lejr.

Nu er der igen konstateret sygdomstilfælde i landet. Det udtaler generaldirektør for sundhedsministeriet i Haiti Laure Adrien på et pressemøde.

- Ifølge de tilgængelige informationer er antallet af dødsfald på omkring syv til otte, siger han.

- Der har været ét dødsfald i løbet af i dag.

Koleraudbruddet i Haiti regnes ifølge USA’s center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) for at være blandt de værste udbrud af sygdommen i nyere tid.