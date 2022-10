- Vi er i Lyman, hvor der er kampe, sagde Serhii Tjerevatji, talsmand for Ukraines østlige styrker, kort før den russiske melding om tilbagetrækning.

Tidligere lørdag blev det oplyst, at ukrainske styrker havde omringet russiske styrker ved byen.

Lyman er en bastion, som har strategisk betydning for russerne. De siges at have mellem 5000 og 5500 soldater på stedet.

Det vil være et større tilbageslag for russerne, hvis Ukraines styrker genvinder kontrollen over byen.

Russerne har anvendt Lyman som et logistisk og transportmæssigt centrum for deres operationer i den nordlige del af Donetsk.