Biden: Vi vil forsvare hver en tomme af Natos område

USA’s præsident, Joe Biden, siger fredag, at det er et tegn på, at præsident Vladimir Putin er trængt, når han som Ruslands præsident gør forsøg på at annektere dele af Ukraine.

Biden forsikrer samtidig om, at USA vil forsvare ”hver en tomme” af Natos område.

- Amerika og dets allierede vil ikke lade sig intimidere, siger han og tilføjer, at Putin ”ikke kan skræmme os”.