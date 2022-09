Norge øger patruljering af olie- og gasfelter med allierede

Han tilføjer, at han mener, at det er naturligt, at Norges allierede sejler sammen med Norges skibe.

Den norske statsminister understreger, at den norske regering ikke har kendskab til direkte trusler imod Norge eller norsk infrastruktur.

- I denne situation er det trygt at have allierede, siger han.

Det fremgår ikke, hvad Tyskland, Frankrig og Storbritannien vil bidrage med, eller hvornår Norge kan forvente at få støtte fra de tre lande.

Jonas Gahr Støre siger til det norske nyhedsbureau NTB, at det er det norske forsvar, som står for at koordinere indsatsen.