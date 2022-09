Bombemand har dræbt mindst 19 på en skole i Kabul

Hazara-folket er en etnisk minoritet i Afghanistan. De er primært praktiserende shiamuslimer i en land, som overvejende er sunnimuslimsk.

Den væbnede islamistiske bevægelse Taliban, som tog magten i Afghanistan for godt et år siden, praktiserer desuden en meget striks og konservativ form for sunniislam.

Ifølge AFP har Afghanistans shiamuslimer været udsat for diskrimination i mange årtier, og Taliban-styret er også blevet beskyldt for voldsom diskrimination mod befolkningsgruppen.

En talsmand fra Afghanistans indenrigsministerium, Abdul Nafy Takor, skrev tidligere på Twitter, at sikkerhedsfolk var nået frem til stedet, og at hændelsen nu skulle efterforskes.

- Angreb mod civile mål viser fjendens umenneskelige grusomhed og mangel på moralske standarder, skrev han.