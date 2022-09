Putin har underskrevet dekreter og banet vej for annektering

Dermed er vejen banet for, at de besatte ukrainske regioner formelt kan blive annekteret af Rusland, skriver det britiske nyhedsbureau Reuters.

Reuters kalder dekreterne et ”mellemled”, som er nødvendigt, før Putin kan gå videre med de varslede planer fredag om at meddele, at regionerne nu er en del af Rusland.

Donetsk og Luhansk er ikke omfattet af de nye dekreter. De to regioner erklærede sig i 2014 for uafhængige fra Ukraine. Det skete efter folkeafstemninger, som af Ukraine blev fordømt som en ”kriminel farce”. Også vestlige lande fordømte afstemningerne.