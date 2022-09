Mobilisering, annektering, og så atomtrussel: »Det skal briste eller bære« for Putin

Tilstanden på slagmarken, Vestens rolle, forholdet til Kina og hans egne muligheder for en løsning vil blive påvirket i uigenkaldelig grad, når Ruslands præsident Vladimir Putin fredag holder tale for russerne - og for verden.

Budskabet er kendt på forhånd. Han vil annoncere, at han godkender en ulovlig annektering af de fire ukrainske regioner Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk.