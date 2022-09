Først den højtidelige underskrift på dokumenterne i Kremls mægtige Skt. Georgs Sal og efterfølgende folkets hyldest ved en koncert på Den Røde Plads.

Skridtet kommer få dage efter, at Rusland gennemførte manipulerede afstemninger i dele af regionerne Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson for at skaffe sig et skalkeskjul for anneksionen.