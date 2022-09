Ny rapport: Dyster fremtid truer fløjlsand og edderfugl

Sidste år slog en rapport dog fast, at den allerede var det i Europa.

Nogle af de truede fugle ses ifølge Knud Flensted, biolog i DOF Birdlife, tidligere Dansk Ornitologisk Forening, ikke så hyppigt i Danmark og yngler ikke her.

- Flere af de truede arter er havfugle, og det understreger Danmarks store betydning. Især for vand-, svømme- og vadefugle.

- Her spiller Danmark en helt afgørende rolle. Ikke bare for fugleliv, men for biodiversiteten i det hele taget, siger biologen.

Det skyldes, at vi geografisk har en nøgleposition. Vi ligger nemlig på kanten mellem Nord- og Østersøen og mellem Skandinavien og Centraleuropa.

Han opfordrer til, at der i det danske landskab prioriteres plads til natur, der får lov til at være natur på naturens præmisser.