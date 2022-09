USA's flåde melder sig klar med bistand ved gaslækager

- Vi står klar til at give støtte og assistance i tæt koordination med vore allierede og partnere, hvis det bliver nødvendigt, siger hun.

USA mener, det er for tidligt at konkludere, at der er tale om sabotage på de to gasledninger.

- Mange af vore partnere, tror jeg, har besluttet sig for eller tror på, at det er sabotage. Jeg er bare ikke ved det punkt, hvor jeg kan fortælle jer, om det er det ene eller det andet, siger en højtstående officer i USA’s hær.

Rusland er fra mange sider blevet beskyldt for at stå bag lækagerne på gasledningerne.