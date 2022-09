FN’s Sikkerhedsråd skal mødes fredag for at drøfte de tre lækager, der har ramt gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 ud for Bornholm og det sydøstlige Sverige.

Det bekræfter Sveriges statsminister Magdalena Andersson på et pressemøde onsdag aften.

- Det nuværende formandsland i Sikkerhedsrådet, Frankrig, har i dag informeret os om, at Rusland har anmodet om et møde om Nord Stream-lækagerne. Dette møde er ved at blive planlagt til fredag, siger hun.