Russisk region ved grænse til Georgien har sat loft over biltrafik

Myndighederne i den russiske region Nordossetien begrænser adgangen til området, der grænser op til Georgien.

Tusindvis af russere er de seneste dage søgt over grænsen til Georgien for at undgå at blive hvervet til krigen mod Ukraine.

Lederen af Nordossetien, Sergej Menjalo, skriver på mediet Telegram, at han har sat den bjergrige russiske region i ”højt alarmberedskab”.