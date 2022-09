Rusland: Vi fortsætter invasion som minimum til Donetsk er invaderet

Samtidig med erklæringen fra den politiske ledelse i Moskva udsendte den russisk-indsatte leder af Ukraines Kherson-region, Leonid Pasetsjnik, en appel til præsident Vladimir Putin, om at hans region bliver indlemmet i Rusland.

Leonid Pasetjniks appel til Putin blev hurtigt fulgt op af en lignende anmodning fra Vladimir Saldo, som Moskva har indsat som leder i Ukraines sydlige Kherson-region efter den russiske invasion af Ukraine den 24. februar.

Lederen af Folkerepublikken Donetsk (DPR), Denis Pusjilin, siger, at »vi har stadig en masse arbejde at gøre for at sikre den territoriale integritet for vores republik«.