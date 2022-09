Blinken: Sabotage af Nord Stream er ikke i nogens interesse

- Lækagen er ved at blive efterforsket. Der er foreløbige meldinger, der tyder på, at det kan være resultat af et angreb eller en form for sabotage. Hvis det bekræftes, er det tydeligvis ikke i nogens interesse, siger Blinken.

Han tilføjer, at det er hans opfattelse, at lækagen ikke vil få nogen afgørende betydning for forsyningen af gas til Europa.

- Det, der er afgørende, er at vi arbejder dag ind og dag ud på både kort og lang sigt for at sørge for energisikkerhed for Europa og resten af verden, lyder det videre.