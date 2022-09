27/09/2022 KL. 12:38

For abonnenter

Polens leder: Der er tale om »en sabotageaktion« med forbindelse til krigen

De mystiske gaslækager skyldes en sabotageaktion, fastslår Polens premierminister. Styret i Kreml vil ikke udelukke sabotage, men i Rusland anklager flere aktører Vesten for at stå bag angrebet mod to Nordstream-gasledninger.