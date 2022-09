Cubanere har stemt for adoption og ægteskab mellem homoseksuelle

Homoseksuelle par i Cuba får i fremtiden flere rettigheder.

Et stort flertal af cubanerne har således ved en folkeafstemning søndag stemt for et forslag, der skal gøre det muligt for par af samme køn at gifte sig.

Et flertal af cubanerne vil også gøre det lovligt for homoseksuelle par at adoptere.

To tredjedele stemte for forslaget, mens 33 procent stemte nej.