Rusland indrømmer fejl under indkaldelse til militæret

Flere politiske kommentatorer, der normalt taler præsident Putins sag, har også kritiseret, at flere ældre skal være blevet indkaldt til hæren.

Dmitrij Peskov er mandag blevet spurgt, om der er overvejelser om at lukke grænsen for at undgå, at mænd flygter fra tjeneste.

- Det ved jeg ikke noget om. På nuværende tidspunkt er der ikke blevet taget nogen beslutning om det, lyder det fra talsmanden.

En højtstående russisk politiker, der repræsenterer den annekterede Krim-halvø, har foreslået, at alle i den kampdygtige alder forbydes at rejse ud af Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der udbrød demonstrationer onsdag, efter at Putin havde annonceret den militære mobilisering. Omkring 1300 personer blev anholdt i løbet af det første døgn - herunder over 500 i både Moskva og Sankt Petersborg.