27/09/2022 KL. 06:30

For abonnenter

Den strandede krøbling ved fronten har glemt, hvordan det føles at være bange

Mens Ruslands præsident Putin har travlt med at søge folkelig opbakning via pseudofolkeafstemninger i de besatte områder, kan hans fodsoldater i Ukraine have kurs mod nye nederlag på slagmarken. Jyllands-Posten har mødt artilleriregnen ved fronten i den omstridte Donbas-region og nøglebyen Bakhmut.