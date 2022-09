USA advarer Rusland mod at bruge atomvåben

I sin tale til FN’s generalforsamling i New York i onsdags beskyldte Joe Biden, USA’s præsident, Putin for at ”komme med atomtrusler mod Europa”, uden at han tager hensyn til ansvaret for ikke-spredning af atomvåben.

Jake Sullivan mener, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at Putin er ved at slå bak i Ukraine.

- Putin har stadig til hensigt at udrydde det ukrainske folk, som han ikke mener har ret til at eksistere. Så han vil blive ved med at komme, og vi må blive ved med at sende våben, ammunition, efterretninger og al den støtte, vi kan give, siger han i NBC-programmet.