Tyskland har indgået aftale om gas og diesel med Emiraterne

Da Tyskland fik gas fra Rusland, blev det leveret i rørledninger.

Tyske embedsmænd siger, at de håber, at aftalen med Adnoc og en stribe andre gasaftaler vil hjælpe med at tage luften ud af de høje energipriser.

Søndag aften var Scholz i Qatar, hvor forbundskansleren også drøftede køb af gas.