Tyskland har indgået aftale om gas med Emiraterne

Det er aftalt, at der i december skal leveres 137.000 kubikmeter LNG til Tyskland. Ifølge RWE bliver transporten det første LNG-gas, der leveres til terminalen i Brunsbüttel.

Der er planlagt et ikke oplyst antal leverancer i 2023.

Energifirmaet Enerdata siger, at to nye, planlagte LNG-terminaler i Brunsbüttel vil kunne tage imod 12,5 milliarder kubikmeter LNG om året. Det svarede i 2021 til 13 procent af Tysklands gasforbrug.

Da Tyskland fik gas fra Rusland, blev det leveret i rørledninger.

Tyske embedsmænd siger, at de håber, at aftalen med Adnoc og en stribe andre gasaftaler vil hjælpe med at tage luften ud af de høje energipriser.

Søndag aften var Scholz i Qatar, hvor forbundskansleren også drøftede køb af gas.