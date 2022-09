Brasilianske præsidentkandidater kritiserer fraværende Lula

Lula har ifølge nyhedsbureauet Reuters opbygget en solid føring over Bolsonaro i de fleste meningsmålinger. Han skal dog samle mere end 50 procent af de brasilianske stemmer for at blive valgt i første runde.

Hvis ingen kandidat får 50 procent af stemmerne i første runde, vil der være en anden runde. Her skal brasilianerne vælge mellem de to kandidater, som fik flest stemmer i første runde.

Ud over Lulas bemærkelsesværdige fravær drøftede kandidaterne stigende sult i Brasilien. Simone Tebet kritiserede Bolsonaro for at sende landet tilbage på sultkortet.

Ifølge Bolsonaro selv havde det dog ikke noget med ham at gøre, men i stedet coronapandemien. Det var under pandemien, at ”folk virkelig begyndte at sulte”, sagde Bolsonaro og understregede, at det var ham, som iværksatte Auxilio Brasil (Hjælp Brasilien, et velfærdsinitiativ, red.).