Desuden har ”russofobien” ifølge den russiske udenrigsminister nået hidtil usete proportioner.

Vestlige magter lægger ikke længere skjul på deres ambition om at besejre Rusland militært og forsøge at »tilintetgøre og knække Rusland,« sagde han fra talerstolen lørdag. Vesten har dog aldrig udtrykt ønske om et tilintetgøre Rusland, men forlanger dog at Rusland skal stoppe med at føre krig mod Ukraine og forsøge at annektere dele af landet.

- De ønsker at fjerne en geopolitisk enhed, der er blevet alt for selvstændig, fra det globale kort, lød Lavrovs udlægning.

I forbindelse med Generalforsamlingen mødtes Sergej Lavrov torsdag med de andre udenrigsministre fra medlemmerne af FN’s Sikkerhedsråd.

FN’s Generalforsamling slutter på tirsdag.