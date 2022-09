FN evakuerer internationale ansatte fra voldsplagede Haiti

FN giver nu ordre til, at alle internationale medarbejdere, der ikke har en essentiel funktion, skal evakueres fra Haiti.

Organisationen henviser til den igangværende vold i landet, som har gjort medarbejderne sårbare over for bortførelser og fødevarelagrene sårbare over for angreb.

Evakueringsordren kommer, to måneder efter at FN’s Sikkerhedsråd stemte for at beholde sit kontor i Haiti i yderligere et år samt at udvide bemandingen.