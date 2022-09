FN-organ opfordrer milliardærer til hjælpe med mad

- I modsat fald vil der blive kaos over hele verden, siger Beadsley i et interview med nyhedsbureauet AP under FN’s årlige generalforsamling.

WFP-chefen påpeger, at da han overtog roret for næsten seks år siden i FN-organisationen, var 80 millioner mennesker i verden truet af sult og madmangel. Klimaproblemer øgede antallet til 135 millioner og under coronapandemien blev tallet fordoblet til 276 millioner i løbet af to år.

Det var før Ruslands invasion af Ukraine i februar førte til en omfattende kriser omkring fødevarer, gødning og energi, som har presset tallet op til 345 millioner.