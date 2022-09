25/09/2022 KL. 06:00

»Jeg vil ikke sendes til Ukraine for at slå ihjel«

I Danmark og resten af Europa venter et hårdt politisk opgør om, hvordan man skal håndtere den bølge af russiske mænd, der skaber køer ved Ruslands grænser for at undgå at blive sendt i krig i Ukraine. I Istanbul fandt Jyllands-Posten nogle af dem. De aner ikke, hvad de skal gøre nu, eller hvornår de kan vende tilbage.