I fugleflugt er der kun få kilometer til frontlinjen. Men her i Kramatorsk må indbyggerne magtesløst følge med fra sidelinjen, når befolkningen på den østlige side af fronten potentielt afgør deres skæbne. For de har ikke selv stemmeret.

I fire krigsramte regioner i Ukraine, som kontrolleres af russiske styrker, begyndte besættelsesmagtens valgforordnede fredag at gå fra dør til dør for at give præsident Vladimir Putins plan om at indlemme dele af Ukraine et gummistempel og et skær af legitimitet.